Roots Chips LLC is looking for full-time and part-time crew members to help with potato chip production, maintenance and deliveries. Roots Chips LLC esta buscando trabajadores de tiempo completo y medio tiempo para ayudar con la produccion, el mantenimiento y las entregas de papas fritas. Hablamos espanol. Contact Ladd at 208-339-2498.

